«إعلام بنها»: انطلاق فعاليات نموذج مُحاكاة محليات مصر بالقليوبية

انطلقت فعاليات «نموذج محاكاة محليات مصر» للعام الخامس على التوالي الذي ينظمه مجلس الشباب المصري اليوم، بالتعاون مع مجمع إعلام بنها التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات.

شارك في فعاليات النموذج الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور وجيه صادق المشرف العام على النموذج ومستشار التخطيط الاستراتيجي بمجلس الشباب، ومصطفى خلف محاضر بنموذج محاكاة محليات مصر بمجلس الشباب المصري، والمُخرج سعيد نجيب مستشار الهيئة الوطنية للإعلام والتدريب، ورحمة حمدي حسن مُدربة مهارات حياتية بنموذج محاكاة محليات مصر بمجلس الشباب المصري، وعمار محمد رئيس اللجنة التنظيمية بنموذج محاكاة محليات مصر بمجلس الشباب المصري

نموذج محاكاة محليات مصر

قالت ريم حسين عبد الخالق، مُدير مجمع إعلام بنها، إن فعاليات نموذج مُحاكاة محليات مصر، هي خطوة مهمة نحو تمكين الشباب، وتأهيلهم على ممارسة العمل المحلي من خلال توعيتهم ومساعدتهم على فهم طبيعة عمل المحليات، ودورها الرقابي العظيم بسبب انتشارها وقربها وعلاقاتها المباشرة بالمُواطنين، مما يجعلها إحدى أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت أن الفعاليات تُساعد على إعداد جيل جديد من القيادات الشبابية لخوض انتخابات المحليات، وتأهيل وإعداد ناخب قادر على اختيار من يٌمثله عن طريق التدريب والتوعية بدور المحليات وأهميتها في تطوير المجتمع.

أهمية محاكاة المحليات

أكد محمد ممدوح، أهمية مُحاكاة المحليات التي يعقدها مجلس الشباب المصري، حيث إنها إحدى الأدوات الرئيسة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع لما لها من علاقة مباشرة بحياة المواطن

وأوضح المستشار وجيه صادق، أن المحليات هي خط الدفاع الأول عن الدولة، حيث تعتبر تجربة شبابية رائدة تهدف لإعداد كوادر شبابية مدربة قادرين على توثيق المشكلات المختلفة في المحليات وقادرين على صناعة وصياغة أوراق للسياسات وتنفيذ مبادرات وصولاً للاستثمار في حلول المشاكل ومكافحة أوجه الفساد المختلفة