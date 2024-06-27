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المشاركون في احتفالية «إعلام القليوبية»: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر

كتب:

حسن صالح
03:00 م | الخميس 27 يونيو 2024
احتفالية ذكرى 30 يونيو في القليوبية

احتفالية ذكرى 30 يونيو في القليوبية

أكد المشاركون في احتفالية مجمع إعلام بنها وشبرا الخيمة، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، بمناسبة ذكرى 30 يونيو، أنّ ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من براثن جماعات الشر وكانت اختبارًا حقيقيًا لمعدن المصريين، وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبحضور عدد من القيادات بينهم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

احتفالية بمناسبة ثورة 30 يونيو

وذكرت ريم حسين عبد الخالق مدير مجمع إعلام بنها في كلمتها، أن هذه الاحتفالية واحدة ضمن سلسلة من الاحتفالات الوطنية التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلي بمناسبة ثورة 30 يونيو، مشيرة إلى أنّ هذه الثورة الشعبية عبرت عن مشاعر الغضب التي اجتاحت قلوب المصريين نحو تجار الدين والوطن، لتؤكد الصورة انتماء ملايين المواطنين لبلدهم ورفضهم تغيير الهوية المصرية. 

وأضافت أنّ ثورة 30 يونيو كانت اختبارا حقيقيا لمعدن المصريين، واستطاعوا التغلب على جماعات الشر لتعود مصر إلى دورها التاريخي والمحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية. 

دور الشباب في عملية البناء والتنمية

وقال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إنّ دور الشباب في عملية البناء والتنمية وتحقيق حلم الجمهورية الجديدة، موضحًا أنّ الشباب كان لهم دورا كبيرا في نجاح ثورة 30 يونيو، إذ تكاتفوا من أجل التصدي لفكرة الانفراد بالحكم، ومكنتهم الثورة من الحصول على حقوقهم والمشاركة في الحياة العامة والسياسية والاجتماعية.

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