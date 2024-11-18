سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين في البنوك المصرية.. آخر تحديث

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 18-11-2024 في مختلف البنوك المصرية، حالة من الاستقرار النسبي في سعر البيع والشراء، فيما سجلت العملة الإماراتية اليوم في البنك المركزي المصري 13.43جنيه للشراء، مقابل 13.47جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم في جميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حسب آخر تحديث معلن عبر مواقع البنوك الرسمية، كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري 13.47 جنيه للبيع، و13.44 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

في حين سجلت سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين في بنك مصر

13.46 جنيه للبيع، و13.42 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين في بنك الإسكندرية إلى 13.42 جنيه للبيع، و13.45 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد، سجل 13.16 جنيه للبيع، و13.46 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي سعر الشراء 13.43 جنيه مصري، مقابل 13.47 جنيه للبيع.