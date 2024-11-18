رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين في البنوك المصرية.. آخر تحديث

كتب:

أشرف توفيق
08:22 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
الدرهم الإماراتي- صورة أرشيفية

الدرهم الإماراتي- صورة أرشيفية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 18-11-2024 في مختلف البنوك المصرية، حالة من الاستقرار النسبي في سعر البيع والشراء، فيما سجلت العملة الإماراتية اليوم في البنك المركزي المصري 13.43جنيه  للشراء، مقابل 13.47جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم في جميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حسب آخر تحديث معلن عبر مواقع البنوك الرسمية، كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري 13.47 جنيه للبيع، و13.44 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

في حين سجلت سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين في بنك مصر

13.46 جنيه للبيع، و13.42 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين في بنك الإسكندرية إلى 13.42 جنيه للبيع، و13.45 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد، سجل 13.16 جنيه للبيع، و13.46 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي سعر الشراء 13.43 جنيه مصري، مقابل 13.47 جنيه للبيع.

 

اقرأ المزيد:

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 17-11-2024 في البنوك

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين في البنوك المصرية بالمعاملات المسائية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 11-10-2024 في البنوك.. كم يسجل الآن؟

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 10-10-2024 في البنوك

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 28-9-2024 في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم السبت 14-9-2024

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 8-9-2024 في البنوك.. استقرار ملحوظ

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 7-9-2024 في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 30-8-2024 في البنوك المصرية
بقلم أشرف توفيق