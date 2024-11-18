«التعليم» تعلن جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024 بالجيزة
كتب:
أميرة فكري
07:35 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
أعمال الامتحانات
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024 لصفوف النقل من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، وذلك للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025.
وأكد سعيد عطية، وكيل الوزارة، انطلاق امتحانات شهر نوفمبر للمراحل الثلاثة «ابتدائي - إعدادي – ثانوي»، وذلك خلال الفترة من 24 نوفمبر حتى 1 أكتوبر 2024.
وأضاف وكيل وزارة التعليم بالجيزة، أنه على جميع الإدارات الالتزام بالموعيد المحددة من المديرية بجميع مدارس تعليم الجيزة.