48 ساعة من الأمطار الرعدية والأجواء الباردة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد الـ48 ساعة المقبلة سقوط أمطار متوسطة ورعدية على عدة مناطق، بدءًا من شمال البلاد مرورًا بمحافظات الوجه البحري، وصولًا إلى مدن القناة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الليل على معظم الأنحاء.

أمطار رعدية خلال الـ48 ساعة المقبلة

وأوضحت «الأرصاد» في بيانها الصادر اليوم أن يوم غدٍ الثلاثاء، 19 نوفمبر، يشهد سقوط أمطار متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك خلال فترات متقطعة. كما تمتد أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة خلال فترات متقطعة، وتستمر فرص تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق.

أمّا يوم الأربعاء 20 نوفمبر المقبل، فإنه من المتوقع أن يشهد سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خلال بعض الفترات، في حين يشهد أمطارًا خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة خلال فترات متقطعة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

ومن المتوقع أن يستمر الطقس مائلا للبرودة خلال الليل وفي الصباح الباكر، في حين يكون معتدلا خلال النهار على كافة الأنحاء، وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى والأقاليم خلال الـ48 ساعة المقبلة كالتالي:

درجات الحرارة الثلاثاء 19 نوفمبر

القاهرة الكبرى: العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

الوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 20 نوفمبر

القاهرة الكبرى: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

الوجه البحري: العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.