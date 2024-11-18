سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 18-11-2024 في مصر

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، عن تحديث جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 18-11-2024 في مصر؛ ليسجل سعر الجرام عيار 21 في الصاغة الآن دون المصنعية 3630 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم دون مصنعية إلى 3630 جنيها للشراء، و3620 جنيها للبيع في بداية التعاملات المسائية اليوم.

سعر الذهب اليوم عيار 24 في مصر

أما سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر دون مصنعية، سجل الآن 4149 جنيها للشراء و4136 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في المحلات

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18 الآن في المحلات دون سعر المصنعية، وصل لـ 3111 جنيها للشراء و3102 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث في سعر الذهب المعلن من الشعبة ببداية التعاملات المسائية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر دون مصنعية، 29 ألفا و40 جنيها للشراء و29 ألفا و30 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب العالمي

يتداول سعر أوقية الذهب عالميا اليوم الاثنين في البورصات العالمية عند مستوى 2614 دولارا للشراء و2613.5 دولار للبيع.