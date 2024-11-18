«القاهرة السينمائي» يكسب تحدي الجمهور.. أفلام عالمية ترفع لافتة «كامل العدد»

خلية نحل لا تهدأ من محبى وعشاق السينما، يتحركون بسرعة شديدة ما بين شباك التذاكر، وقاعات العرض، والجلسات النقاشية، منذ الساعات الأولى من الصباح وحتى منتصف الليل.

دار الأوبرا منارة مشعة من الفن والثقافة

تحولت دار الأوبرا المصرية إلى منارة مشعة من الفن والثقافة، بقيادة الفنان حسين فهمى، والناقد عصام زكريا، بعدما نجح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، خلال أيامه الأولى، فى كسب رهانه على الجمهور الذى توافد بأعداد كبيرة على شباك التذاكر لحجز عروض الأفلام التى رفع العديد منها لافتة «كامل العدد»، وهو ما دفع إدارة المهرجان إلى تنظيم عروض أخرى لها ضمن جدول فعاليات المهرجان.

عروض الأفلام المتنوعة فى المسابقة الدولية

وجبة سينمائية دسمة وجدها جمهور الدراما ودارسوها ونقادها ومحبوها، على مدار 6 أيام متواصلة حتى الآن، بدايةً من عروض الأفلام المتنوعة فى المسابقة الدولية التى تشهد مشاركة أحدث إنتاجات السينما العالمية، إلى جانب قسم البانوراما العالمية، وقسم خارج المسابقة، الذى يضم أحدث الأفلام التى حصدت أهم الجوائز فى التظاهرات السينمائية البارزة حول العالم، أو من خلال مسابقة آفاق السينما العربية، التى يستعرض من خلالها المخرجون العرب همومهم وأحلامهم، فضلاً عن القسم الخاص بكلاسيكيات السينما المصرية، التى تم ترميمها بجودة «4k»، وهو ما أتاح للجمهور فرصة غير مسبوقة لمشاهدة أعمالهم السينمائية المفضلة بعد أكثر من 50 عاماً على عرضها لأول مرة.

ولا تقتصر فعاليات المهرجان على عروض الأفلام فقط، بل تمتد إلى جلسات نقاشية، وورش، ومحاضرات، بمشاركة عدد من أبرز الفاعلين فى مجال السينما بمختلف مناحيه من كل دول العالم، ليستعيد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الأبرز فى المنطقة، رونقه وبريقه المعتادين.