كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى، برئاسة المنتج محمد حفظى، استمرار ثلاثة برامج استُحدثت العام الماضى، وذلك فى الدورة الـ41 من المهرجان فى الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر المقبل، بعد النجاح الذى حققته على المستويين الفنى والجماهيرى.

البرنامج الأول هو «أفلام الواقع الافتراضى Virtual Reality»، الذى قرر المهرجان الإبقاء عليه وتطويره فى الدورة المقبلة، حرصاً على مواكبة هذا التيار العالمى، الذى تخصص له مهرجانات كبيرة مثل كان وفينيسيا مكاناً رئيسياً فى برامجها الرسمية.

البرنامج الثانى هو «عروض منتصف الليل»، الذى يقدم وجبة سينمائية مختلفة، تتنوع بين الرعب والجريمة والخيال العلمى والأكشن، وهى الفئات التى لم تكن أقسام المهرجان التقليدية تتسع لمشاركتها. أما البرنامج الثالث فهو «جالا»، أو عروض السجادة الحمراء، الذى تميز بعرض 8 أفلام حديثة وجاذبة بحضور صناعها، نجحت فى تحقيق أعلى نسبة مشاهدة من بين أفلام برامج وأقسام المهرجان المختلفة فى دورته الأخيرة، حيث كان الإقبال عليها يتراوح ما بين 750 وألف متفرج كل ليلة، الأمر الذى حمس إدارة المهرجان للتمسك بهذا البرنامج فى الدورة المقبلة، وتطويره.

وعرض المهرجان فى هذا البرنامج 8 أفلام بحضور صناعها، منها: «الغراب الأبيض»، «حب غير متوقع»، آيكا»، و«روما».