شروط التمويل العقاري لشقق الإسكان الاجتماعي.. 78 ألف وحدة لمحدودي ومتوسطي الدخل

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إمكانية حصول المواطنين على الوحدات السكنية ضمن الإعلان الجديد الذي يشمل طرح 78 ألفا و730 وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، عن طريق التمويل العقاري.

وأكدت وزارة الإسكان، أنه يجب على المواطنين الراغبين في حجز وحدة سكينة، شراء كراسة الشروط وسداد جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال مكاتب البريد المميكنة في أماكن الطروحات بالمحافظات والمدن الجديدة، موضحة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري كما يلي:

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

- أن يكون صاحب الطلب شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

- التعاقد بنظام التمويل العقاري للعملاء منخفضي الدخل بفائدة 8% سنويا، وللعملاء متوسطي الدخل بفائدة 12% سنويا، بمقدم يبدأ من 20% لمدة تصل إلى 20 سنة، وتتضمن شروط التمويل العقاري ما يلي:

شروط التمويل العقاري لشقق الإسكان

- ألا يقل سن صاحب الطلب من منخفضي ومتوسطي الدخل عن 21 عاما في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

- ألا يزيد سن صاحب الطلب من منخفضي الدخل عن 50 عاما في تاريخ الإعلان.

- ألا يزيد سن صاحب الطلب من متوسطي الدخل عن سن المعاش المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 في تاريخ نهاية مدة القرض، وتحدد وفقا للدراسة الائتمانية للجهة الممولة.

- يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدا، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عاما، حسب الموافقة الائتمانية.

- أن يكون صاحب الطلب من منخفضي ومتوسطي الدخل، لا يزيد صافي دخله الشهري أو السنوي من جميع مصادر دخله عن 144 ألف جنيه سنويا أو 12 ألف جنيه شهريًا للفرد من منخفضي الدخل، أما الأسرة 180 ألف جنيه سنويًا أو 15 ألف جنيه شهريًا، والحد الأدنى لصافي الدخل بنظام التمويل العقاري 3500 جنيه شهريًا، وبالنسبة لمتوسطي الدخل الحد الأقصى 240 ألف جنيه سنويًا أو 20 ألف جنيه شهريًا للفرد، وللأسرة 300 ألف جنيه سنويًا أو 25 ألف جنيه شهريًا، والحد الأدنى 12 ألف جنيه شهريًا.