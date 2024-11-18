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«مصر للطيران» تنقل رحلاتها إلى الصالة الجديدة في مطار جدة بدءا من ديسمبر 2024

كتب:

أيمن حمزة
08:11 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
رحلات مصر للطيران

رحلات مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران أنه اعتبارًا من 1 ديسمبر 2024، سيتم نقل جميع رحلاتها إلى مدينة جدة السعودية إلى صالة رقم 1 الجديدة في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

رحلات إلى جدة

وأكدت الشركة في بيان لها، أنه ستكون أولى رحلاتها إلى مدينة جدة السعودية، والتي ستصل إلى هذه الصالة الجديدة، هي الرحلة رقم MS671.

الصالة الجديدة

وأهابت مصر للطيران بعملائها التأكد من التوجه إلى الصالة الجديدة لتجربة سفر سلسة ومريحة.

واختتمت الشركة بيانها بعبارة: «نراكم في صالة رقم 1».

وكان المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أكد ضرورة الالتزام بتقديم أفضل خدمة متميزة لضيوف مصر من المسافرين والسائحين على متن رحلاتها إلى مختلف دول العالم.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.