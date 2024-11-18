ضعف المياه عن عدة مناطق في بني سويف الأربعاء.. الأماكن والمواعيد

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، إجراء أعمال تطهير وتعقيم بمحطة مياه البرانقة فرع ببا، يوم الأربعاء الموافق 2024/11/20 لمدة 12 ساعة، ما يترتب عليه من ضعف المياه بعدد من القرى، مع إتاحة سيارات مياه نقية بواسطة شركة المياه عند الحاجة إليها.

مواعيد واماكن ضعف المياه في بني سويف الأربعاء

وحددت شركة المياه خلال بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، اليوم، أماكن ومواعيد ضعف المياه في بني سويف، حيث من المقرر إجراء أعمال تطهير وتعقيم بمحطة مياه البرانقة فرع ببا، وما يترتب عليه ضعف مياه الشرب عن مجلس قروي طنسا بني مالو، ومجلس قروي قرية قمبش وتوابعها، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءًا .

مياه بني سويف تعتذر للمواطنين عن فترات قطع المياه

وقدمت الشركة في بني سويف اعتذارها عن فترات ضعف المياه، مُناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجات هم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

تدبير سيارات مياه نقية

وأشارت الشركة، إلى تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن، مُؤكدة سعيها الدائم لتطهير وصيانة محطات المياه من أجل إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية.