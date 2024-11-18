كراسة الشروط توضح طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي.. اعرف التفاصيل

كشفت كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 5، عن طريقة الحجز، إذ يمكن حاليًا لأصحاب ذوي الهمم التقديم من اليوم حتى 25 نوفمبر، ولكل المواطنين من يوم 26 نوفمبر حتى 24 ديسمبر.

يعمل المواطن على شراء كراسة الشروط بـ300 جنيه وسداد مقدم جدية الحجز 30 ألف جنيه في المدن الجديدة أو 20 ألف جنيه في المحافظات، و355 جنيهًا مصروفات إدارية من مكاتب البريد المميكنة، وبعد ذلك نرصد أسلوب الحجز بحسب كراسة الشروط شقق الإسكان الاجتماعي.

طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي

- يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الموقع www.shmff.gov.eg، حيث سيقوم العميل بملء وتوقيع استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار وإيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، وإرفاقهما ضمن المستندات المطلوبة المبينة بالبند الثالث (المستندات المطلوبة للحجز) حيث سيتم رفعها عند التقدم بطلب حجز الوحدة السكنية.

- يتم تحميل المستندات على موقع البوابة الإلكترونية وفقاً للخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg.

2. في حالة عدم وجود حساب حالي، يقوم المتقدم صاحب الطلب - مسدد إيصال مبلغ مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية - بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية.

3- بعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي سجَّله على الموقع، حيث تتضمَّن الرسالة رقما كوديا يدخله مقدم الطلب على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي

4. يدخل مقدم الطلب على حسابه وينشئ طلب الحصول على وحدة سكنية، إذ يبدأ بملء البيانات الخاصة به متضمنة بياناته الشخصية وبيانات العمل والسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج الزوجة - إن وجدت - بالإضافة إلى تحديد رغبته في المشروع بالمركز / المدينة التي يرغب في التقدم عليها ضمن المحافظات والمدن المطروحة بكراسة الشروط طبقاً للرغبة المحررة باستمارة الحجز وذلك بعد سداد المبالغ المطلوبة.

5- يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق الإشارة إليها (بصيغة PDF بحد أقصى (2MB) في ملف واحد.

6- بعد الانتهاء من رفع كافة المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة «تم إرسال طلبكم بنجاح».

- يتم تقديم أصول المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.