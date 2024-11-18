مي عبدالحميد: 140 مواطنا يسددون جدية الحجز بإعلان «سكن لكل المصريين 5»

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنّ بيع كراسات الشروط للطرح الجديد «سكن لكل المصريين 5» للمواطنين ذوي الهمم يسير بصورة طبيعية دون رصد أي معوقات، وذلك خلال الساعات الأولى من بيعها في مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الإعلان.

وأوضح وزير الإسكان، أنّ كراسات الشروط موجودة بالفعل وبكميات كبيرة في جميع مكاتب البريد المميكن التي تم الإعلان عنها مسبقًا، والتي يمكن التعرف على العناوين التفصيلية لها.

إقبال كبير علي الإعلان الجديد

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنّ الإعلان الجديد «سكن لكل المصريين 5» يشهد إقبالًا كبيرًا منذ اللحظة الأولى، حيث اشترى 2400 مواطن كراسة الشروط خلال الساعات الأولى من الإعلان، بينما قام 140 مواطنا بسداد مقدم جدية الحجز، وهو ما يُعطي مؤشرًا عن الإقبال الواسع المنتظر للإعلان.

وأكدت عبدالحميد تشكيل لجنة متابعة داخلية بالصندوق؛ لرصد أي معوقات تواجه المواطنين خلال عملية شراء كراسة الشروط لإعلان «سكن لكل المصريين 5»، والعمل على حلها فورًا؛ لضمان سهولة حصول المواطنين على كراسة الشروط.

تكليف لجان المتابعة للرد علي الإستفسارات

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّها طالبت فرق الرصد والمتابعة بالصندوق بتكثيف العمل والمتابعة؛ للرد على أي شائعات أو معلومات مغلوطة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو من خلال المواقع الإخبارية، حيث يسعى البعض لاستغلال اهتمام المواطنين بالإعلان الجديد ومحاولة تحقيق مكاسب من وراء ذلك.

كيفية تقديم الشكاوى

وأوضحت أنّه يمكن للمواطنين الراغبين في تقديم شكاوى تخص عملية شراء كراسة الشروط التواصل مع إدارة الشكاوى والمقترحات بالصندوق، مضيفة أنّه يمكن الاستفسار عن أي معلومة تخص الإعلان من خلال التواصل مع الصندوق من خلال قنوات الاتصال المختلفة، مثل الصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع فيسبوك، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن - مديريات الإسكان.

وأشارت إلى أنّه لا داعي لتزاحم المواطنين أمام مكاتب البريد، منذ اليوم الأول لطرح كراسات الشروط، خصوصًا أنّ أسبقية الحصول على كراسة الشروط لن تؤثر سلبًا أو إيجابًا في حصول المواطن على وحدة سكنية، حيث يطبق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نظام الأولويات لترتيب المستحقين للحصول على وحدة سكنية وليس أسبقية شراء كراسة الشروط.

وأوضحت أنّه يمكن للمواطنين متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق لمعرفة المعلومات الصحيحة من مصدرها الموثوق، وهي الصفحة الرسمية للصندوق على فيسبوك، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من هنا، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع إنستجرام، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق.