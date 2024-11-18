ظهر الفنان راغب علامة وابنه خالد، في صورة واحدة مع نجم ليفربول ومنتخب مصر اللاعب محمد صلاح، التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

حكاية صورة جمعت راغب علامة بـ محمد صلاح

جاءت صورة راغب علامة وابنه خالد ومحمد صلاح التي شاركها مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، حين تقابلا في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية.

وتواجد اللاعب محمد صلاح في مدينة دبي هذه الأيام، بسبب ندوته التي جرى إقامتها ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا.

وخلال الندوة تحدث محمد صلاح عن كثير من الأمور الخاصة بها، التي من بينها رحلة كفاحه وبدايته في الاحتراف عندما انتقل إلى بازل السويسري، وكيف كان لديه إصرارا كبيرا على تحقيق حلمه، وكيفية ملاحظته للاعبين الأوروبيين ليعرف كيف يتصرفون.

أما الفنان راغب علامة فكان طرح مؤخرا أغنية بعنوان شو عامل فيي، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، التي تعاون فيها مع الشاعر محمد علي عثمان.