راغب علامة يحضر لصيف ساخن.. ويطلق «شو عامل فيي»

اختتم الفنان راغب علامة جولته الفنيّة في أمريكا وكندا، من خلال حفلاته الثلاث الأخيرة، التي أحياها في كل من ولاية سان دييجو الأمريكيّة، وفي مدينتي تورنتو، ومونتريال الكنديتيْن.

ويحضر «علامة» بزخم كبير لموسم الصيف الذي يتضمّن مجموعة كبيرة من الحفلات، التي جرى إعلان بعضها حتى الآن، منها حفل عيد الأضحى المبارك، في كازينو لبنان بتاريخ 17 يونيو 2024، إضافة إلى حفل مميّز في مهرجان قرطاج الدولي، بتاريخ 26 يونيو 2024، وحفل كبير في مدينة كازابلانكا المغربية بتاريخ 4 يوليو 2024، فضلاً عن حفلات أخرى، يتمّ الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وما زال راغب يحصد نجاح أغنيته الأخيرة «التقيل تقيل» التي حقّقت ملايين المشاهدات على منصّاته الرسميةّ، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتواصل التحضيرات لإطلاق عمله الغنائي الجديد، الذي يحمل عنوان «شو عامل فيي»، حيث من المنتظر أن تصدر الأغنية الجديدة غدا، بعدما صوّرها السوبر ستار على طريقة الفيديو كليب، تحت إدارة المخرج اليوناني الشهيرة أندرياس في أكثر من موقع مميّز في أثينا.

وتتمحور فكرة الكليب حول قصّة حبّ رومانسيّة بين شاب وفتاة، في حين يؤدّي راغب في الكليب كلمات الأغنية اللبنانيّة الجديدة، وهي من كلمات محمد علي عثمان، وتوزيع ناصر الأسعد، وألحان كرياكوس بابادوبولوس، الملحّن اليوناني الذي تربطه براغب صداقة قديمة.

وسبق أن لحّن له عدداً من أغانيه، من أبرزها أغنية «اشتقتلك أنا»، و«تركني لحالي».

وكان راغب علامة قد شوّق الجمهور لهذا العمل الجديد، بمشاركته بعض اللقطات من جلسات تسجيل الأغنية، على مواقع التواصل الاجتماعي، حاصدا تفاعلا مميزا من المتابعين، الذين أبدوا حماسة كبيرة للاستماع إلى الأغنية الجديدة، ومشاهدة كليبها المصوّر.