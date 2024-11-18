التعديلات الوزارية في الجزائر.. تجديد الثقة بـ«العرباوي» رئيسا للحكومة

أجرى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تعديلات وزارية في الجزائر، حسبما أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة سمير عقون، اليوم الاثنين.

التعديلات الوزارية في الجزائر

وكشف «عقون» عن التعديلات الوزارية في الجزائر التي أجراها الرئيس تبون، موضحا تجديد الثقة في محمد النذير العرباوي، رئيسا للحكومة، بحسب ما ذكره التلفزيون الجزائري، كالتالي:

- محمد النذير العرباوي وزير أول.

- السعيد شنقريحة وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

- أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية

- محمد عرقاب وزير دولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

- إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

- لطفي بوجمعة وزير العدل حافظ الأختام، خلفا لعبد الرشيد طبي الذي استدعي لمهام أخرى.

- لعزيز فايد وزير المالية.

- العيد ربيقة وزير المجاهدين وذوي الحقوق.

- يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

- كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- محمد الصغير سعداوي وزير التربية الوطنية.

تغييرات وزارية في الجزائر

- ياسين المهدي وليد وزير التكوين والتعليم المهنيين.

- زهير بللو وزير الثقافة والفنون.

- مصطفى حيداوي وزير الشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب.

- وليد صادي وزير الرياضة.

- سيد علي زروقي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

- صوريا مولوجي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

- سيفي غريب وزير الصناعة.

- يوسف شرفة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

- محمد طارق بلعريبي وزير السكن والعمران والمدينة.

- محمد بوخاري وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

- الطيب زيتوني وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.

- محمد مزيان وزير الاتصال.

- لخضر رخروخ وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

- الطاهر دربال وزير الموارد المائية.

- سعيد سعيود وزير النقل، خلفا لمحمد لحبيب زهانة الذي استدعي لمهام أخرى.

- حورية مداحي وزيرة السياحة والحرف التقليدية.

- عبد الحق سايحي وزير الصحة.

- فيصل بن طالب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

- كوثر كريكو وزيرة العلاقات مع البرلمان.

- نجيبة جيلالي وزيرة البيئة وجودة الحياة.

- نورالدين وضاح وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

- فؤاد حاجي وزير منتدب لدى وزير الصناعة مكلف بالإنتاج الصيدلاني.

- سفيان شايب كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج.

- سلمى بختة منصوري كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية.

- كريمة طافر كاتبة دولة لدى وزير الطاقة مكلفة بالمناجم.

- نورالدين يسع كاتب دولة لدى وزير الطاقة مكلف بالطاقات المتجددة

- يحيى بوخاري أمين عام الحكومة.