خارجية أمريكا: فرضنا عقوبات على 33 كيانا وفردا إسرائيليا بسبب العنف بالضفة
كتب:
محمد عزالدين
01:39 ص | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
وزارة الخارجية الأمريكية
كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرضها عقوبات على مؤسسة إسرائيلية استيطانية وعدد من الأفراد تدعم العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.
عقوبات على 33 كيانا وفردا إسرائيليا
أوضحت الخارجية الأمريكية أنها فرضت حتى الآن عقوبات على 33 كيانا وفردا إسرائيليا بسبب العنف في الضفة الغربية، وعلى إسرائيل بذل المزيد لمنع العنف في الضفة الغربية
وتابعت الخارجية الأمريكية: «لا نريد الخوض في تفاصيل التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في لبنان لعدم إفساد العملية التفاوضية، ونتواصل مع المسؤولين في لبنان من أجل التوصل لوقف إطلاق النار».
زيارات لعدد من الشخصيات الأمريكية للشرق الأوسط
استكملت الخارجية الأمريكية: «لدينا زيارات لعدد من الشخصيات الأمريكية للشرق الأوسط لكن ليس لدينا شيء لنعلنه حتى الآن بشأن لبنان، وسنواصل اتخاذ إجراءاتنا الخاصة للحد من العنف في الضفة الغربية».