خارجية أمريكا: فرضنا عقوبات على 33 كيانا وفردا إسرائيليا بسبب العنف بالضفة

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرضها عقوبات على مؤسسة إسرائيلية استيطانية وعدد من الأفراد تدعم العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

عقوبات على 33 كيانا وفردا إسرائيليا

أوضحت الخارجية الأمريكية أنها فرضت حتى الآن عقوبات على 33 كيانا وفردا إسرائيليا بسبب العنف في الضفة الغربية، وعلى إسرائيل بذل المزيد لمنع العنف في الضفة الغربية

وتابعت الخارجية الأمريكية: «لا نريد الخوض في تفاصيل التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في لبنان لعدم إفساد العملية التفاوضية، ونتواصل مع المسؤولين في لبنان من أجل التوصل لوقف إطلاق النار».

زيارات لعدد من الشخصيات الأمريكية للشرق الأوسط

استكملت الخارجية الأمريكية: «لدينا زيارات لعدد من الشخصيات الأمريكية للشرق الأوسط لكن ليس لدينا شيء لنعلنه حتى الآن بشأن لبنان، وسنواصل اتخاذ إجراءاتنا الخاصة للحد من العنف في الضفة الغربية».