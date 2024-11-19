رويترز: لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار

كشفت وكالة رويترز أن لبنان وحزب الله وافقا على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار مع «بعض التعليقات» على المضمون، وفقًا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

ولفتت رويترز أن لبنان قدم رده المكتوب على المقترح الأمريكي؛ لوقف إطلاق النار إلى السفيرة الأمريكية في بيروت.

وأشارت رويترز إلى المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار، أكثر محاولات إنهاء القتال جدية حتى الآن.

وأكدت المبعوث الأمريكي هوكستين، يتوجه إلى بيروت لمواصلة المحادثات بشأن مقترح وقف إطلاق النار.