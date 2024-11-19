رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رويترز: لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار

كتب:

محمد عزالدين
12:08 ص | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
لبنان

لبنان

كشفت وكالة رويترز أن لبنان وحزب الله وافقا على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار مع «بعض التعليقات» على المضمون، وفقًا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

ولفتت رويترز أن لبنان قدم رده المكتوب على المقترح الأمريكي؛ لوقف إطلاق النار إلى السفيرة الأمريكية في بيروت.

وأشارت رويترز إلى المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار، أكثر محاولات إنهاء القتال جدية حتى الآن.

وأكدت المبعوث الأمريكي هوكستين، يتوجه إلى بيروت لمواصلة المحادثات بشأن مقترح وقف إطلاق النار.

اقرأ المزيد:

إعلام إسرائيلي: مخاوف من انهيار مبنى بتل أبيب بعد سقوط صاروخ من لبنان

الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 4 قرب تل أبيب نتيجة شظايا صاروخ أطلق من لبنان

«القاهرة الإخبارية»: الدفاعات الإسرائيلية تفشل في اعتراض صاروخ باليستي من لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي: اعترضنا صاروخا اخترق المجال الجوي من لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرتين تسللتا من لبنان تجاه نهاريا

«القاهرة الإخبارية»: استشهاد 4 في غارة إسرائيلية على بلدة جويا جنوبي لبنان
بقلم محمد عزالدين