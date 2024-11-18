رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

السيسي يؤكد لرئيسة تنزانيا حرص مصر على تقديم الدعم لجهود التنمية في الدول الشقيقة

كتب:

محمد أبو عمرة
09:13 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
لقاء الرئيس

لقاء الرئيس

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيسة التنزانية سامية حسن، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين، في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

اللقاء تناول سبل تعميق علاقات الأخوة التاريخية 

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول سبل تعميق علاقات الأخوة التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين، في ضوء الحرص المشترك على تعزيز جميع أوجه التعاون، خاصةً في ضوء الدفعة القوية التي تلقتها تلك العلاقات خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، وكذلك على صعيد التعاون في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية، وبين القطاع الخاص في البلدين.

وتطرق اللقاء، إلى الجهود المصرية للانتهاء من إنشاء سد «جوليوس نيريري»، وهو سد مقام على نهر داخلي في تنزانيا، وأشادت الرئيسة التنزانية بالدعم المصري، مؤكدةً الأهمية التي توليها بلادها لهذا المشروع التنموي المهم.

وأكد الرئيس السيسي، حرص مصر على تقديم جميع صور الدعم الكامل للجهود التنموية في الدول الشقيقة، وعلى رأسها دول حوض النيل.

سبل تعزيز التعاون بين دول حوض النيل

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، بما يعزز من التوافق بين تلك الدول، لما يحقق مصالح شعوبها، وذلك ضمن التنسيق المستمر والعمل الجماعي لتحقيق تطلعات التنمية المشتركة، بالشكل الذي يحقق المكاسب لجميع الأطراف دون إضرار بأي طرف.

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي يلتقي ولي عهد أبوظبي على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين

الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية للقادة والزعماء المشاركين في قمة العشرين

الرئيس السيسي: نثمن جهود الرئاسة البرازيلية في إطلاق التحالف العالمي لمكافحة الفقر

الرئيس السيسي يناقش مع قادة وزعماء العالم مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.