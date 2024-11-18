الرئيس السيسي يناقش مع قادة وزعماء العالم مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، خلال لقاءات جانبية على هامش اجتماعات قمة العشرين، في ريو دا جانيرو بالبرازيل، حسبما أفادت قناة «إكسترا نيوز».

كما التقى الرئيس السيسي كلا من رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير ديريلان، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.

وناقش الرئيس السيسي مع قادة وزعماء العالم، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.