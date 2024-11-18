سقوط صاروخ قرب مجمع تجاري في تل أبيب كتب: محمد عزالدين 09:21 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024 صاروخ سقط صاروخ قرب مجمع تجاري في تل أبيب واشتعلت النيران في المكان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إسرائيل تقر مشروع قانون يحظر رفع علم فلسطين على مؤسسات تمولها تل أبيب صواريخ حزب الله تحول ليل تل أبيب إلى نهار.. والاحتلال الإسرائيلي يستهدف بيروت «القاهرة الإخبارية»: مظاهرة الحريديم في تل أبيب احتجاجا على قانون التجنيد جيش الاحتلال الإسرائيلي: رصد هدف جوي مشبوه في منطقتين جنوب تل أبيب «البث الإسرائيلية»: من المتوقع وصول مستشار بايدن إلى تل أبيب الأربعاء المقبل حرب أهلية تهدد إسرائيل بسبب الخلافات داخل حكومة تل أبيب.. وقصة تجنيد 7000 من طلاب المدارس الدينية المتشددة.. عاجل تل أبيب إسرائيل بقلم محمد عزالدين