جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية توعوية لقرية إصلاح شالما ضمن مبادرة «بداية»

أطلقت جامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، قافلة طبية بشرية لقرية إصلاح شالما «التفتيش» والقرى المجاورة بمركز سيدي سالم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

الكشف الطبي على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية

شارك في القافلة الطبية عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان والتمريض والآداب، حيث تم الكشف الطبي على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت «الباطنة، والعيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب»، وخدمات تمريضية كقياس نسبة السكر في الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم، وكيفية العناية بالقدم السكرى، والأنيميا للأطفال وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال في التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية، وكذلك الإرشاد النفسي والأسري للمواطنين.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية للمدن والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، لافتًا أنّ القافلة ضمت نُخبة من أعضاء هيئة التدريس يُمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان والتمريض والآداب.

إجراء الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان

وأشاد رئيس الجامعة، بأهمية الدور التوعوي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ لمواجهة المشكلة السكانية، مُشيرًا إلى دور الجامعة في خدمة القرى والمناطق الأكثر احتياجًا لتوعية الموطنين، موجهًا باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع أنحاء محافظة كفر الشيخ بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان.

أوضحت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنّ القافلة تناولت الجانب التوعوي لمُناهضة الهجرة غير الشرعية، وإجراء عدد من جلسات الإرشاد النفسي من خلال أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب، كما تم إجراء الكشف الطبي على عدد كبير من أبناء قرية إصلاح شالما «التفتيش» بمركز سيدي سالم ليبلغ العدد الإجمالي للحالات التي تم إجراء الكشف الطبي عليها 1180 حالة، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، فضلًا عن صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.