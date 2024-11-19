كل ما تريد معرفته عن أسلوب سداد شقق الإسكان الاجتماعي 2024

كشفت كراسة شروط حجز وحدات سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل «سكن لكل المصريين 5» عن كل ما تريد معرفته عن أسلوب سداد شقق الإسكان الاجتماعي.

يمكن للمواطنين من ذوي الهمم التقديم حاليًا على شقق الإسكان الاجتماعي حتى يوم 25 نوفمبر، وبالنسبة لكافة المواطنين يبدأ الحجز بداية من 26 نوفمبر حتى 24 ديسمبر، من خلال شراء كراسة الشروط، وسداد المصروفات الإدارية، وجدية الحجز عبر مكاتب البريد المُميكنة، وبعد ذلك التسجيل عبر موقع صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري.

وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن أسلوب سداد شقق الإسكان الاجتماعي، بحسب كراسة الشروط.

كل ما تريد معرفته عن أسلوب سداد شقق الإسكان الاجتماعي

- يتم سداد مُقدم جدية الحجز المُبين بالبند السابع بالكراسة بيان الوحدات السكنية المطروحة للوحدة السكنية المراد حجزها، وهو مبلغ يرد في حالة عدم التخصيص، مع سداد مصاريف إدارية (لا ترد ولا تسترد) مبينة بالبند السابع بالكراسة «بيان الوحدات السكنية المطروحة، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى كافة المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

- سداد نسبة 5% من سعر بيع الوحدة كمبلغ الصيانة للمشروع الكائن به الوحدة السكنية (لا ترد ولا تسترد)، حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائده مُستقبلاً بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع، وكذلك على الثروة العقارية، وهذا كله وفقاً لقرار مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن، بحيث يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، هذا بخلاف ما سيتحمله اتحاد الشاغلين الذي سيتم إنشائه مستقبلاً للعمارة الكائن بها الوحدة السكنية المشتراة الذي سيكون عضواً به مشتري الوحدة وسيلتزم بما يقره الاتحاد من مبالغ.

- الحد الأقصى لقسط التمويل ومبلغ الصيانة للوحدة السكنية «في حالة تقسيطها ضمن التمويل الممنوح» لا يتجاوز50% من صافي الدخل الشهري، مع إمكانية تطبيق القسط المتزايد بنسبة لا تزيد عن 7% سنويا طوال مدة التمويل، حيث يتم حسابه، طبقاً لسعر بيع الوحدة والدخل والسن لصاحب الطلب.

- في حالة انطباق الشروط على المتقدم صاحب الطلب، وقبل التعاقد على الوحدة المُخصصة له على النظام الآلي للصندوق يشترط ما يلي:

1- قبول الملف بعد الاستعلام الميداني والائتماني.

2- استكمال باقي مقدم حجز الوحدة السكنية، في ضوء الشروط والمحددات، حيث يبدأ الحد الأدنى للمقدمات من نسبة 20% كحد أدنى لمنخفضي ومتوسطي الدخل من إجمالي قيمة الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 8% سنوياً للعملاء منخفضي الدخل، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل وبفائدة 12% للعملاء متوسطي الدخل لا يتم تغييرها طوال فترة التمويل بحد أقصى 20 عاماً لكلا من مٌنخفضي ومتوسطي الدخل تحدد طبقاً للدخل والسن، بنظام التمويل العقاري، بعد الاستعلام الميداني والائتماني وانطباق الشروط على صاحب الطلب وقبل التعاقد على الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري.

أسعار بيع شقق الإسكان الاجتماعي

- أسعار بيع الوحدات السكنية كاملة التشطيب مبينة بالبند السابع بالكراسة «بيان الوحدات السكنية المطروحة محددة وفقاً لفئة منخفضي الدخل ومتوسطي الدخل، بالمراكز أو المدن ضمن المحافظات المطروحة، بالإضافة إلى 5% من سعر البيع كمبلغ للصيانة لا ترد ولا تسترد، وذلك بخلاف سداد مصاريف التعاقد ومصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية المخصصة عداد غاز، أو عداد كهرباء، أو عداد مياه، لجهات المرافق مباشرة قبل الاستلام بعد مراجعة جهاز المدينة، أو المديرية «متى تم توصيلها للوحدة».

- سعر بيع الوحدة السكنية يشمل الدعم النقدي المباشر الذي يُحدد حسب مستوى الدخل لصاحب الطلب ويكون ذلك للعملاء من منخفضي الدخل فقط، ويتم خصم قيمته من سعر بيع الوحدة، الذي لا يشمل الدعم غير المباشر «مبين بالبند السابع بالكراسة بيان الوحدات السكنية المطروحة».

- يتم احتساب قيمة الدعم النقدي للعملاء وفقا لقيمة الدخل عند تنفيذ إجراءات صرف القرض ومنح التمويل.

- فيما يخص الوحدات تسليم خلال 36 شهرا :

1- يتم سداد 12 دفعة ربع سنوية، مبينة بالبند السابع بالكراسة بيانات الوحدات السكنية المطروحة، بحيث يتم استكمال باقي مقدم جدية الحجز ليصل إلى 20% كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة السكنية.

2- يبدأ سداد الدفعة الأولى بعد 3 أشهر من انتهاء فترة التقديم.

3- يتم تسليم الوحدات حال جاهزيتها وسداد الدفعات ربع السنوية المستحقة.

4- ترد تلك المبالغ في حالة عدم التخصيص.

5- في حالة التأخر في سداد أي دفعة عن مواعيدها المقررة يتم احتساب غرامة تأخير بنسبة 2.5% عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر، من قيمة الدفعة المتأخرة من تاريخ استحقاقها وحتى تاريخ سدادها.

6- في حالة عدم الالتزام بسداد دفعتين متتاليتين من الدفعات ربع السنوية، وحل موعد الدفعة التي تليهما ولم يتم السداد حتى نهاية مدتها، فإن ذلك يعد عدولا من المتقدم صاحب الطلب عن استكمال طلب التخصيص لعدم التزامه بسداد الثلاث دفعات ربع السنوية المستحقة، ويحق للصندوق وقف إجراءات التخصيص والتعاقد، ويتم رد المبالغ المحصلة للعميل مرة أخرى، ولا يحق له مطالبة الصندوق بالاستمرار بالإعلان.