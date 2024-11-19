مكافأة لمن يجد «بسبوسة».. «أمنية» تبحث عن قطتها الغائبة منذ 9 أيام

أربعة عشر شهرا كاملة عاشتها أمنية محمد، من محافظة الإسكندرية، مع قطتها الصغيرة «بسبوسة»، تدللها وتشعر بالحب والونس معها، اعتادت اصطحابها معها في كل مكان، حتى خلال سفرها إلى محافظة بني سويف للدراسة، وذات يوم غادرت «أمنية» سكنها الجامعي وعند عودتها لم تجد القطة تهرول لترتمي في حضنها كالعادة؛ فراحت تفتش منزلها بالكامل بحثًا عنها، لكنها لم تجدها.

أمنية تبحث عن قطتها

خيَّمت مشاعر الحزن والخوف على قلب الفتاة العشرينية، الطالبة بكلية فنون جميلة قسم الديكور جامعة بني سويف، ونزلت إلى الشارع بحثا عن قطتها، تسأل كل من يقابلها أملا أن يدلّها أحدهم على «بسبوسة» التي لم تعتد الخروج من المنزل بمفردها، إذ تهاب الصوت العالي وزحام السيارات والمارة في الشوارع: «دورت عليها في كل مكان حوالين السكن بتاعي، في ناس كانت بتستغرب وأنا بسألهم وأوري لهم الصورة، وفي ناس كانت بتقول لي سيبي رقمك ولو شوفناها هنرن عليكي، ولحد دلوقتي لسه محدش لقاها».

9 أيام قضتها «أمنية» بين محاضراتها بالجامعة صباحا، والبحث عن قطتها مساء في كل شارع ومنطقة تخطر على بالها، يعتصر قلبها حزنا وهي تُفكر في حال تلك الصغيرة التي تهيم في الشوارع دون وجهة محددة: «هي بتخاف من أقل حاجة، وبتخاف من صوت العربيات والزحمة، أكيد دلوقتي خايفة وهي في الشارع لوحدها».

الاستعانة بالسوشيال ميديا

لم تكتف طالبة الفنون الجميلة بالبحث عن القطة في الشوارع وسؤال المارة وأصحاب المحال وحراس العقارات وساكنيها، بل راحت تستغل منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وقدرتها على الوصول لأكبر عدد من الناس، إذ نشرت عدة صور لقطتها عبر «فيسبوك»، مطالبة مستخدميه مساعدتها في الوصول إليها: «من ساعة ما نشرت البوست وأنا قلبي بيتنفض مع كل إشعار يجيلي خاص على البوست ده، على أمل أن يكون حد لقاها وهيوصلني بيها».

مكافأة مالية لمن يجد بسبوسة

ومن شدة اشتياقها وحبها لها، عرضت «أمنية» مكافأة مالية لمن يساعدها في الوصول إلى قطتها الصغيرة التي تبنتها وهي في شهرها الثالث من عمرها قبل أكثر من عام، وكبرت بين يديها: «مش محددة المكافأة كام بالضبط، ممكن تبدأ من 500 أو 1000 جنيه، المهم إني أوصل للقطة بتاعتي»، لافتة إلى أنها لديها قطة أخرى تربيها، ورغم ذلك لا يمكنها التخلي عن «بسبوسة».