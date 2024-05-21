«أمين الفتوى»: لا مانع شرعي من تربية الحيوانات الأليفة في المنزل

قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد مانع شرعي من تربية الحيوانات الأليفة في المنزل، لافتا إلى أن هناك نهى عن تربية الكلاب إلا كلب حراسة وقد تكون بنباحه.

الحيوانات الأليفة في المنزل

وأضاف «وسام»، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الاثنين: «لا مانع من تربية الحيوانات الأليفة لكنك أخذته من الحرية إلى التقييد وبالتالي وجب عليك توفير كل ما يحتاجه وتعمل على عدم نسيانه في الطعام والشراب، لأنه أصبح مسؤولاً منك».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «نخلى بالنا أن في امرأة دخلت النار في هرة، حبستها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض».