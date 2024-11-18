محافظ الإسكندرية يبحث تعطيل الدراسة غدا بسبب الأمطار الرعدية

يدرس الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، قرارًا بتعطيل الدراسة غدًا في جميع المدارس بالمحافظة، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المدينة، واحتمالية سقوط أمطار رعدية غدا، يأتي ذلك بعد هطول أمطار غزيرة ومفاجئة، أدت إلى تراكم كميات كبيرة من المياه في عدد من الشوارع.

بحث تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية

ويتابع محافظ الإسكندرية الوضع على الأرض بشكل مكثف، بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لتقييم حالة الطقس واتخاذ القرار المناسب، مٌشددًا على أن سلامة الطلاب هي الأولوية الأولى.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الرعدية غدًا، مما دفع الجهات المختصة إلى تكثيف استعداداتها للتعامل مع أي طارئ.

جهود الصرف الصحي لمواجهة أمطار الإسكندرية

أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن فرق الصرف الصحي تعمل على مدار الساعة لسحب المياه المُتراكمة من الشوارع الرئيسية، لضمان تيسير حركة المرور وسلامة المواطنين.

أكد محافظ الإسكندرية في بيان سابق أن المحافظة مستعدة لمواجهة الظروف المناخية السيئة، مع:

استمرار العمل على تفريغ المياه المتراكمة في الشوارع.

التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتخفيف الآثار السلبية للأمطار.

العمل على عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت.

يُذكر أن الإسكندرية تشهد حاليًا تأثير نوة المكنسة، التي تتسبب في أمطار غزيرة ورياح قوية، مما يدفع المحافظة لاتخاذ تدابير استباقية لحماية المواطنين وضمان سلامتهم.