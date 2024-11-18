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مواجهة بين صبا مبارك وإنجي المقدم في «وتر حساس».. الحرب بدأت

كتب:

بسمة شطا
09:54 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس

توالت أحداث الحلقة 17 من مسلسل وتر حساس، لتشهد مواجهة قوية بين سلمى التي تقدم شخصيتها الفنانة صبا مبارك، وكاميليا التي تقدم شخصيتها الفنانة إنجي المقدم، الذي يعرض عبر شاشة قناة on.

مواجهة بين صبا مبارك وإنجي المقدم

شهدت الحلقة 17 من مسلسل وتر حساس، اعتراف سلمي «صبا مبارك»، لـ كاميليا «إنجي المقدم»، بأنها هي السيدة التي تزوجها رشيد زوجها، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد علاء عليها، من خلال مشهد قوي تخلله كثير من الانفعالات والأحاسيس التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، بعد انتظارهم لهذا المشهد الحلقات الماضية.

وهنا انفعلت كاميليا على سلمى، قائلة لها إنها لم تخنها فقط، ولم تتسبب فى خسارتها لزوجها وبيتها، لكنها أيضا تسببت في خسارتها لشقيقتها الوحيدة التي كانت تثق بها وتأمنها على حياتها بالكامل، لترد سلمى عليها، بأنها لم تكن لتخسرها من أجل رجل على الإطلاق، لكن الأمر أنها كانت تريد الانتقام منها، والتسبب فى وجعها، ردا على ما فعلته بها من فقدانها لزوجها.

لكن كاميليا لم تصمت، وأعلنت الحرب على سلمى، وهددتها بأن الأيام المقبلة ستنتقم منها أشد انتقام، وستجعلها تندم على كل ما فعلته بها.

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بقلم بسمة شطا