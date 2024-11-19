أحمد العوضي يكشف عن أول صورة من كواليس مسلسل «فهد البطل»

كشف الفنان أحمد العوضي عن الصورة الأولى من كواليس مسلسله الرمضاني «فهد البطل»، والذي ينتمي إلى نوعية الدراما الشعبية.

أول صورة من كواليس مسلسل «فهد البطل»

ونشر أحمد العوضي عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورة تجمعه بالفنانة ميرنا وليد ومخرج العمل، معلقًا «فهد وكناريا، أحلى واحدة في الحتة، فهد البطل مسلسل يليق بكل إخواتي، نجاح دباح إن شاء الله»

فهد البطل» لأحمد العوضي

يخوض الفنان أحمد العوضي السباق الرمضاني لعام 2025 من خلال مسلسل «فهد البطل»، والذي ينتمي إلى نوعية الدراما الشعبية.

المسلسل من بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، يارا السكري، لوسي، صفوة، محمود البزاوي، حجاج عبد العظيم، أحمد ماجد، عصام السقا، صفاء الطوخي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

مسلسل «حق عرب»

حقق الفنان أحمد العوضي نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «حق عرب»، حيث قدم شخصية البطل الشعبي «عرب السويركي»، والتي حققت نجاحًا كبيرًا. شارك في البطولة عدد كبير من الفنانين منهم سلوى عثمان، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، كارولين عزمي وآخرون، من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.