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«الخارجية الأمريكية»: بلينكن وعبد العاطي ناقشا جهود إنهاء الحرب في غزة ولبنان

كتب:

محمد عزالدين
01:16 ص | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي

وزير الخارجية ونظيره الأمريكي

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن أنتوني بلينكن ناقش مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي في ريو دي جانيرو على هامش قمة العشرين الوضع بالشرق الأوسط، وجهود إنهاء الحرب في غزة ولبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

أوضحت الخارجية الأمريكية أن بلينكن أكد على الحاجة الملحة لتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين، وزيادة واستدامة إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن بيلينكن وعبد العاطي، ناقشا أهمية إرساء مسار لفترة ما بعد الحرب في غزة يوفر الأمن وإعادة إعمار القطاع

كما كشفت الخارجية الأمريكية أن بلينكن وعبد العاطي ناقشا الجهود الجارية للتوصل لحل دبلوماسي بلبنان، ينفذ بالكامل قرار مجلس الأمن رقم 1701 ويسمح بعودة المواطنين من الجانبين.

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بقلم محمد عزالدين