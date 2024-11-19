تكثيف جهود سحب مياه الأمطار في شوارع الإسكندرية لضمان السيولة المرورية (صور)

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، فجر اليوم بتكثيف التواجد الميداني لجميع الأجهزة التنفيذية على مدار الساعة، في ظل تداعيات النوة الحالية التي تضرب محافظة الإسكندرية، مؤكدًا ضرورة متابعة أعمال تصريف مياه الأمطار الغزيرة، ورصد أي حالات طارئة للتعامل معها فورًا، بهدف ضمان تحقيق السيولة المرورية في جميع شوارع المحافظة.

وأشار الفريق أحمد خالد، في بيان، إلى التدخل الفوري من الأجهزة التنفيذية لرفع تجمعات مياه الأمطار، خاصة في المناطق التي لم يتم تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة× لإدارة مياه الأمطار بها حتى الآن.

وأكد متابعة مناسيب بيارات محطات الصرف لاستيعاب كميات أكبر من المياه، مع الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية

وأوضح محافظ الإسكندرية أن المحافظة تعرضت لأمطار متفاوتة الشدة تتراوح من متوسطة إلى غزيرة، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

تصريف كميات كبيرة من مياه الأمطار

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي تمكنت من تصريف كميات كبيرة من مياه الأمطار في عدة مناطق، منها:

- شارع 57 متفرع من شارع خالد بن الوليد.

- شارع المحمرة بمنطقة سيدي بشر، بحي المنتزه أول.

- شارع طوسون وشارع بورسعيد من مزلقان الأكاديمية، بحي المنتزه ثان.

وأكد المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة تعمل بشكل مستمر على استقبال شكاوى المواطنين، المتعلقة بتراكمات المياه للتدخل الفوري، مشددًا على أهمية المتابعة اللحظية لأي تطورات، قد تؤثر على حركة المرور أو السلامة العامة.