تقييمات الأسبوع التاسع للصف الثاني الثانوي.. اعرف موعد امتحانات شهر نوفمبر

تشهد المدارس حاليًا إجراء تقييمات الأسبوع التاسع للصف الثاني الثانوي ضمن درجات أعمال السنة، إذ تتم التقييمات للطلاب في جميع المواد المضافة للمجموع وغير المضافة في القسمين الأدبي والعلمي، وفقًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم.

امتحانات شهر نوفمبر لمختلف المراحل الدراسية

ومن المقرر أن تستمر تقييمات الأسبوع التاسع للصف الثاني الثانوي حتى نهاية هذا الأسبوع، بعد ذلك ستستعد المدارس لإجراء امتحانات شهر نوفمبر لمختلف المراحل الدراسية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) التي ستنطلق بداية من 24 نوفمبر الجاري وتستمر حتى أول ديسمبر 2024.

ضوابط أعمال السنة

حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط أعمال السنة، إذ ستكون درجة امتحان نصف العام 60%، بينما يتم توزيع باقي الدرجات على امتحان الشهر، السلوك، الحضور والانضباط، التقييمات الأسبوعية، وكراسات الواجب.

وتتضمن ضوابط التقييمات الأسبوعية إجراء التقييم يوميًا في مادة من المواد لتشجيع الطلاب على الالتزام بالحضور طوال الأسبوع. أما فيما يخص امتحانات شهر نوفمبر، فإنها تتضمن أسئلة اختيارية بنسبة 85% وأسئلة مقالية بنسبة 15%، ويقوم الموجه الأول لكل مادة بوضع ثلاث نماذج امتحان، مع الالتزام بالمواصفات الفنية لورقة الامتحان.