تعطيل الدراسة اليوم في الإسكندرية بسبب أمطار نوة «المكنسة»

أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء، في جميع المدارس الحكومية والخاصة، وكذلك المعاهد الأزهرية (طلابًا ومعلمين) على مستوى المحافظة بسبب سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية فى اطار نوة المكنسة التى تضرب المحافظة حاليا.

إجازة استثنائية لبعض الفئات بسبب الأمطار

وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5%، وكذلك الموظفات اللاتي يرعين أطفالًا يقل عمرهم عن 12 عامًا، إجازة استثنائية يوم الثلاثاء 19 نوفمبر.

وأوضح المحافظ في بيان، أنه يستثنى من هذا القرار القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفقًا للاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

تعطيل الدراسة في الإسكندرية

وبيّن أن قرار تعطيل الدراسة في الإسكندرية يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية؛ لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس، وحفاظًا على سلامة المواطنين.