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هجوم صاروخي يشعل النيران ويقطع الكهرباء في تل أبيب (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
04:03 ص | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
النيران تشعل تل أبيب

النيران تشعل تل أبيب

تعرضت تل أبيب مساء الاثنين لهجوم صاروخي أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، وأفادت الشرطة الإسرائيلية بوقوع أضرار في عدة مبانٍ وحافلة فارغة كانت قريبة من مكان سقوط الصواريخ، كما اندلعت النيران في أحد المحلات التجارية، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

تل أبيب تحترق

ذكر البيان الصادر الشرطة الإسرائيلية أن قوات منطقة تل أبيب تقوم بعمليات بحث دقيقة لاستبعاد وجود أي محتجزين أو محاصرين، وأن الأضرار التي لحقت بأحد المباني في تل أبيب كانت نتيجة اصطدام صاروخ به بشكل مباشر، وليس بسبب شظايا الصواريخ.

وأكدت التقارير الإعلامية وبيانات خدمات الإسعاف الإسرائيلية، إصابة 4 أشخاص جراء سقوط شظايا صاروخية في مدينة تل أبيب.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات، تُظهر اندلاع حريق في منطقة تجارية تقع بين مدينتي بني براك ورامات غان.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن اصطدام شظايا اعتراضية بخط كهرباء في رامات غان، أدى إلى اندلاع حريق وانقطاع جزئي للكهرباء في المنطقة.

الاحتلال الإسرائيلي يدعو مواطنيه بالبقاء في منازلهم

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن السلطات الإسرائيلية أصدرت تعليمات للمواطنين في تل أبيب، وتانيا، ورامات غان، وبني براك، وحولون، وغيرها من المناطق المحيطة، بالبقاء في منازلهم.

وقد أُطلقت صافرات الإنذار في تلك المناطق مساء الاثنين، تحذيرًا من هجمات صاروخية جديدة بعد وقوع القصف. 

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بقلم أحمد عادل موسى