وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ بعد توقف قلبه

أعلن نادي كفر الشيخ، وفاة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد شوقي، بعد صراع مع المرض، إثر تعرضة لأزمة قلبية في أحد مباريات فريقه في مجموعة بحري بدوري القسم الثاني.

وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ ونشر نادي كفر الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله انا لله وانا اليه راجعون، لله مَا أَعطىَ وَلله مَا أخد، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى (ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ)».

وكان محمد شوقي قد تعرض لسقوط بشكل مفاجئ خلال مباراة القزازين الأربعاء الماضي، ضمن منافسات مباريات مجموعة بحري بدوري القسم الثاني.‏

وخضع اللاعب في المستشفى لجهود طبية مكثفة في محاولة لإنقاذ حياة اللاعب، وإعادة النبض بشكل طبيعي للقلب، ثم تم نقله للمستشفى تحت الملاحظة، قبل أن يفارق الحياة اليوم الثلاثاء.