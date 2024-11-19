إنجي المقدم تحتفل بتصدرها الترند بعد مشهد زواج رشيد وسلمى في «وتر حساس»

احتفلت الفنانة إنجي المقدم مع جمهورها عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدرها الترند ومؤشرات البحث على «جوجل» بعد عرض الحلقة السابقة من مسلسل «وتر حساس».

وظهرت إنجي المقدم في أحداث الحلقة الأخيرة من المسلسل، وهي قوية وثابتة بعد أن أخبرتها سلمى بأنها تزوجت من رشيد (زوجها).

كما شاركت إنجي جمهورها عبر «إنستجرام» بتعليق حول الحلقة القادمة، حيث قالت: «تفتكروا كاميليا هتعمل إيه في حلقة النهاردة بعد ما عرفت إن سلمى اتجوزت رشيد؟» ليتفاعل جمهورها بشكل واسع، مُشيدين بأدائها المتميز في المشهد.

أبطال مسلسل «وتر حساس»

المسلسل من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، ويشارك في بطولته صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور، ومحمد علي رزق.