سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-11-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-11-2024 أمام الجنيه المصري 49.38 جنيه للشراء و49.48 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث معلن من البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

ووصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، إلى 49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع، خلال بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

يتداول سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، عند 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وبالنسبة إلى سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، سجل 49.38 جنيها للشراء و49.48 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكان والتعمير

أما سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الإسكان والتعمير، وصل إلى 49.34 جنيه للشراء و49.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

بينما سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في بنك قناة السويس، 49.39 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل

وفي بنك فيصل الإسلامي، سجل سعر الدولار 49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر شراء الدولار اليوم أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.41 جنيه للشراء و49.5 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في ميد بنك

كما سجل سعر شراء الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في ميد بنك 49.3 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع.