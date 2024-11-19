مفاجأة مرتقبة في زيارة هوكستين إلى لبنان.. «إعلام إسرائيلي» يكشف نتائج مفاوضات اللحظات الأخيرة

كشف وسائل إعلام غسرائيلية عن المفاجأة المرتقبة خلال زيارة المبعوث الأمريكي هوكستين إلى لبنان، موضحا التحركات المرتقبة وأصدائها على على الجبهتين في لبنان وغزة.

مفاجأة مرتقبة في زيارة هوكستين إلى لبنان

أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلي، أن وصول المبعوث الأمريكي هوكستين إلى لبنان، يعني أن اتفاقا لوقف إطلاق النار في لبنان أصبح قريبا، وأن إسرئيل تأمل أن تبدي حماس مرونة في التفاوض على المحتجزين حال التوصل لاتفاق بشأن لبنان، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».