مفاجأة مرتقبة في زيارة هوكستين إلى لبنان.. «إعلام إسرائيلي» يكشف نتائج مفاوضات اللحظات الأخيرة
كتب:
هانى حسن
09:12 ص | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
المبعوث الأمريكي هوكستين
كشف وسائل إعلام غسرائيلية عن المفاجأة المرتقبة خلال زيارة المبعوث الأمريكي هوكستين إلى لبنان، موضحا التحركات المرتقبة وأصدائها على على الجبهتين في لبنان وغزة.
مفاجأة مرتقبة في زيارة هوكستين إلى لبنان
أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلي، أن وصول المبعوث الأمريكي هوكستين إلى لبنان، يعني أن اتفاقا لوقف إطلاق النار في لبنان أصبح قريبا، وأن إسرئيل تأمل أن تبدي حماس مرونة في التفاوض على المحتجزين حال التوصل لاتفاق بشأن لبنان، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».