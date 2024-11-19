مدير المتحف المصري: تقنية جديدة لإحياء القطع الأثرية غير الكاملة بالتعاون مع «ميتا»

قال الدكتور علي عبدالحليم مدير المتحف المصري، إنّ المتحف يستخدم بالتزامن مع الاحتفال بـ122 سنة على افتتاحه، تقنية حديثة مبتكرة لإعادة تشكيل القطع الأثرية الناقصة في المتحف عبر تطبيق إنستجرام، متابعا أنّ شركة ميتا صاحبة الفضل في هذه التقنية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

تقنية حديثة بنماذج المتحف المصري

وأضاف «عبد الحليم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّه جرى اختيار 5 نماذج من المتحف المصري في التحرير و8 من المتحف القومي للحضارة لاستخدامها في المشروع، مشيرا إلى أنّ التقنية تعمل على إعادة إحياء القطع الأثرية التي تم العثور عليها غير كاملة، حيث يتم إظهارها كاملة عبر الهاتف المحمول.

استهداف الشباب لرؤية الحضارة المصرية

وتابع: «نروج ونسوق للحضارة المصرية، كما نستهدف الشباب لمشاهدة الآثار المصرية القديمة وزرع الهوية المصرية داخلهم».