أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 19-11-2024 في مصر.. موقع رسمي

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 19-11-2024 في مصر، بالنسبة للمستهلك في مختلف الأسواق المحلية، إذ يتراوح سعر طن الحديد بين 38 ألفا و315 جنيها، و39 ألفا و768 جنيها.

أسعار الحديد اليوم

وشهد سعر الحديد اليوم الثلاثاء 19-11-2024، في مصر بالنسبة للمستهلك، تراجعا ملحوظا بشكل طفيف، حيث جاءت أسعار الحديد كالتالي:

ووصل سعر حديد عز اليوم للمستهلك، في المتوسط نحو 39768 جنيهًا للطن، وفقًا لبوابة الأسعار.

سعر الحديد الاستثماري في مصر

وسجل متوسط سعر طن حديد الاستثماري اليوم، نحو 38 ألفا و315 جنيهًا، في مختلف الأسواق المحلية بالنسبة للمستهلك، وفقًا لبوابة الأسعار.

سعر الحديد في المصانع

- ووصل سعر حديد بشاي في مصر نحو 40 ألفا و700 جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد السويس للصلب في مصر نحو 38 ألفا و100 جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- وبلغ سعر حديد العشري في مصر نحو 35 ألفا و500 جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد المصريين في مصر نحو 38 ألفا و100 جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

أسعار الحديد عالميا

- متوسط سعر حديد التسليح عالميا بلغ 468.54 دولار للطن.

سعر الحديد الخام عالميا

- متوسط سعر الحديد الخام عالميا نحو 101.63 دولار للطن.

سعر خام البيليت عالميا

- متوسط سعر خام البیلیت 467 دولارا للطن.

سعر طن الأسمنت اليوم

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم في مختلف الأسواق المحلية بالنسبة للمستهلك، في المتوسط نحو 2816 جنيهًا للطن، وفقًا لبوابة الأسعار.