أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 19-11-2024 في بورصة الدواجن

كشفت بورصة الدواجن عن أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 19-11-2024 في مصر بالتحديث الأخير لها، ويتغير سعر الكتكوت الواحد بشكل يومي بمختلف أنواعه، سواء الأبيض أو الساسو أو البلدي، كما يشمل التغيير كل أنواع كتاكيت الشركات.

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

تحديث جديد شهدته أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء داخل البورصة، حيث تراجع سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق مقابل سعره أمس.

تراجع سعر الكتكوت الأبيض اليوم في البورصة

تراجع سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء مسجلاً من 30 جنيهاً إلى 36 جنيهاً للكتكوت الواحد، بانخفاض قيمته 5 جنيهات، فيما سجل سعر الكتكوت الأبيض «قطعان» اليوم تحديثاً جديداً وسجل 27 جنيهاً «متوسط سعر الكتكوت الواحد».

سعر الكتاكيت اليوم بمختلف أنواعها

وسجلت أبرز أنواع الكتاكيت اليوم الثلاثاء في آخر تحديث لها داخل البورصة، كالتالي:

- تراوح سعر الكتاكيت الساسو اليوم الثلاثاء داخل البورصة بداية من 19 إلى 20 جنيها.

- تراوح سعر الكتاكيت الساسو بيور اليوم الثلاثاء داخل البورصة بداية من 20 إلى 21 جنيها.

- تراوح سعر الكتاكيت البلدي اليوم الثلاثاء داخل البورصة بداية من 6 إلى 6.5 جنيه.

- تراوح سعر الكتاكيت الهجين اليوم الثلاثاء داخل البورصة بداية من 12 إلى 13 جنيها.

- ترواح سعر الكتاكيت الجيل الثاني اليوم الثلاثاء داخل البورصة بداية من 14 إلى 15 جنيها.

- فيما تراوح سعر الكتاكيت الروزي بيور اليوم الثلاثاء داخل البورصة بداية من 17 إلى 18 جنيها.

أسعار كتاكيت الشركات اليوم

- سجل سعر الكتاكيت القاهرة للدواجن اليوم: 36 جنيها.

- بلغ سعر الكتاكيت نيوهوب إيجيبت للدواجن اليوم: 36 جنيها.

- وصل سعر الكتاكيت الوطنية اليوم إلى: 35 جنيها.

- سجل سعر كتاكيت الوادي اليوم: 32 جنيها.

- بلغ سعر كتاكيت مكة المكرمة «الأبيض» اليوم: 35 جنيها.

- وسجل سعر الكتاكيت مكة المكرمة «الساسو» اليوم: 25 جنيها.

- ووصل سعر الكتاكيت طنبول اليوم إلى: 42 جنيها.

- فيما بلغ سعر الكتاكيت نيوجين اليوم: 36 جنيها.

- ووصل سعر الكتاكيت القصبي اليوم إلى: 37 جنيها.