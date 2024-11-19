معلومات عن محمد شوقي لاعب كفر الشيخ.. سقط في الملعب وتوقف قلبه مرتين

أزمة قلبية تعرض لها محمد شوقي لاعب كفر الشيخ في مباراة فريقه أمام القزازين الأربعاء الماضي، في بطولة دوري القسم الثاني المصري، كانت سببًا في أن يسقط مغشيًا عليه داخل أرضية الملعب، بعد بلع لسانه لينتقل إلى مستشفى الزرقا، قبل أن يرحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

اللحظات الأخيرة في حياة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، كشفتها مديرية الصحة في دمياط عبر صفحتها الرسمية، إذ استقبلته مستشفى الزرقا المركزي عقب توقف قلبه المفاجئ في مباراة لكرة القدم بملعب الزرقا يوم الأربعاء 14 نوفمبر الجاري، ليرحل عن عالمنا في الرابعة صباح اليوم.

وأوضحت مديرية الصحة عبر صفحتها قائلة: «توقف قلب اللاعب أثناء وجوده على جهاز التنفس الصناعي بالرعاية المركزة مرتين، الأولى لمدة 15 دقيقة والثانية لمدة نصف ساعة، وتم عمل إنعاش قلبى رئوي، إلا أنه لم يستجب هذه المرة وتوقفت عضلة القلب نهائيًا، وفشلت محاولات الإنعاش الرئوي وفاضت روحه إلى بارئها في الرابعة من صباح اليوم الثلاثاء».

معلومات عن محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

بحسب الصفحة الرسمية لناديي كفر الشيخ ونادي سبورتنج كاسل، فإنّ لاعب كفر الشيخ اسمه بالكامل محمد شوقي عبد العزيز إبراهيم، يبلغ من العمر 29 عامًا، من مواليد 7 يونيو 1995.

ويلعب في مركز قلب الدفاع، إذ سبق له اللعب مع العديد من الأندية، وهي غزل المحلة، وسبورتنج كاسل، ونادي دسوق، قبل أن ينضم إلى فريق كفر الشيخ في دوري القسم الثاني المصري.

انتقل شوقي من سبورتنج كاسل لينضم إلى صفوف دسوق في صفقة انتقال حر عام 2021، ثم انتقل إلى نادي كفر الشيخ لمدة 3 مواسم في يناير 2024، بعد دفع المقابل المادي.

وكان محمد شوقي شارك مع فريق سبورتنج كاسل على مدار موسمين بنسبة 95% من مباريات الفريق منذ قدومه، إذ يتميز بأسلوبه الدفاعي الكلاسيكي والحفاظ على نظافة شباكه في معظم المباريات، وكانت أهدافه وصناعته للأهداف عامل حاسم للكثير من المباريات.

ونعى نادي كفر الشيخ اللاعب الراحل عبر صفحته الرسمية مدونا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله، لله مَا أَعطىَ وَلله مَا أخد، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى (ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ)، الله يرحمك يا شوقي».