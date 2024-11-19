حكم أسترالي يتعرض لإصابة خطيرة في الملعب.. «كاد يفقد عينه»

تلقى توني دينوبريجا أحد كبار حكام الكريكيت الأستراليين، ضربة قوية بالكرة في الجانب الأيمن من وجهه، خلال تحكيمه إحدى المبارايات، ولم يستطع الانتظار حتى تنتهي المباراة لشدة الألم، ونقل إلى المستشفى على الفور، ليتلقى العلاج اللازم، إذ بدا وجهه وكأنه أصيب في حادث، ما آثار التعاطف.

تعرض «توني» إلى إصابة قوية في وجهه، نتيجة إصابته بالخطأ، من قبل أحد اللاعبين، خلال المباراة التي أقيمت على أرض ملعب تشارلز فيريارد ريزيرف بشمال بيرث في أستراليا، ولم يستطع تحمل الألم، ليجري نقله إلى المستشفى قبل نهاية المباراة، بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية.

لم تكن إصابة «توني» هينة

لم تكن إصابة «توني» هينة، إذ أصيب بانتفاخات وتورم شديد، في الجانب الأيمن من الوجه، أدى إلى إغلاق إحدى عينية، وتورم شفتيه بشكل ملحوظ، وبرغم ذلك يعتبر محظوظًا، لعدم تعرضه لأي كسور في العظام، لكن الأطباء قرروا حجزه في المستشفى حتى يبقى تحت الملاحظة، تجنبًا لأي مضاعفات خطيرة نتيجة أي إهمال قد يحدث.

صورة توني تثير التعاطف معه

آثارت إصابة «توني» الخوف عليه، لذا نشر اتحاد حكام لعبة الكريكيت في ضواحي غرب أستراليا، عبر حسابهم الرسمي على موقع «فيسبوك» صورة له، أظهرت تورم شديد حول شفتيه و«خده» الأيمن وعينه، وكأنه أصيب في حادث، ما آثار التعاطف معه، وأعرب الحكام عن أطيب تمنياتهم له بالشفاء العاجل، والعودة إلى الملاعب مرة أخرى.

«توني» ليس الأول

لم يكن «توني» أول حكم يتعرض لإصابة بسبب ضربة كرة، ففي عام 2019، توفي الحكم الويلزي جون ويليامز، بعد أن ضربته الكرة على رأسه، خلال إحدى المباريات، لذا اختار بعض الحكام ارتداء الخوذات، ووصل الأمر إلى ارتداء الحكم الأسترالي بروس أوكسينفورد درعا من البلاستيك الشفاف، يغطي ساعده بالكامل، في أثناء المباراة.