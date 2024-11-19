نجم غامض على السجادة الحمراء.. نوكس يخطف الأضواء من أنجلينا جولي وبراد بيت

ظهور أبناء أنجلينا جولي برفقتها على السجادة الحمراء، أصبح تقليدا دائما تتبعه في مناسبتها الفنية في الفترة الأخيرة، وخلال الساعات الماضية تفاجأ الجمهور بظهور نوكس برفقة والدته ليخطف الأنظار بهيئته، بعد ما أصبح في مرحلة عمرية أكبر، وذلك على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز المحافظين على مسرح دولبي في هوليوود.

كان آخر ظهور لـ نوكس نجل أنجلينا جولي وبراد بيت على السجادة الحمراء منذ 3 سنوات، برفقة أشقاءه على السجادة الحمراء في العرض الخاص لفيلم «Eternals» عام 2021، حيث كان يبلغ في ذلك الوقت 13 عاما فقط.

نوكس على السجادة الحمراء

وكشف مصدر مقرب من النجمة أنجلينا جولي، أن نوكس هو الذي حرص أن يرافقها إلى الحفل، موضحا: «شعرت أنجلينا بالفخر الشديد لوجود نوكس بجانبها، إنه يفضل عادةً البقاء بعيدًا عن الأضواء وأنجلينا تحترم هذا القرار، لكنه سألها عما إذا كان بإمكانه الانضمام إليها وبالطبع كانت سعيدة لأنه أراد أن يكون برفقتها، لا يمكن أن تكون أكثر فخرًا به وقضيا أمسية لا تُنسى حقًا معا»، وفقا لما نشره موقع «Page Six».

من هو نجل أنجلينا جولي؟

يعتبر التوأم نوكس وفيفيان هما أصغر أبناء أنجلينا جولي وبراد بيت، حيث تمت ولادتهما في 12 يوليو 2008 في مدينة نيس الفرنسية، ويبلغان من العمر الآن 16 عاما، ويعتبر نوكس من الأبناء الذين مازالوا يحتفظوا باسم والدهم، بخلاف شقيقته الكبرى شيلوه تقدمت بطلب لإسقاط اسم «بيت» قانونيًا من لقبها في صيف عام 2024، وهي تسير على خطى شقيقتها زهرة، التي أسقطت اسم والدها، وبالمثل، اختارت توأم نوكس، أن يجرى الإشارة لها باسم فيفيان جولي.

وفقًا لمجلة «People»، فإن نوكس وشقيقته التوأم فيفيان هما الطفلان الوحيدان من أبناء جولي وبيت، اللذان ما زالا يرون والدهما.