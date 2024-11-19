موجة غضب مدمرة في عدة جبهات.. إعصار وعواصف رعدية وفيضانات تحاصر 27 مليون أمريكي

بعد فترة قصيرة من تأثيرات إعصار هيلين المدمرة، وصلت تنبيهات هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية المتعلقة بنشاط العواصف الشتوية إلى أكثر من 25 مليون أمريكي، فضلا عن تحذيرات بشأن الرياح والفيضانات والظروف المتجمدة، بحسب ما جاء في شبكة «NBC News» الأمريكية.

ماذا يحدث في أمريكا؟

وبحسب الشبكة الأمريكية، ستدفع جبهات الطقس المتعددة الأمطار والثلوج إلى الغرب الأوسط والجنوب الشرقي ومنطقة المحيط الأطلسي الوسطى والشمال الشرقي قبل أسبوع من عطلة عيد الشكر وتسوق الجمعة البيضاء وواحدة من أكثر فترات العام ازدحامًا بالسفر؛ إذ قال خبراء الأرصاد الجوية إنه من المتوقع هطول أمطار وعواصف رعدية عاصفة في أجزاء من السهول الوسطى والجنوبية، اليوم الاثنين، كما غطت تحذيرات الفيضانات أربعة ملايين شخص من شمال غرب تكساس إلى وسط أوكلاهوما.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الطقس السيئ في غرب تكساس، بما في ذلك أبيلين وويتشيتا فولز وميدلاند، من المرجح أن يجلب رياحا بسرعة 60 ميلا في الساعة وعواصف رعدية وحتى إعصار محتمل.

عاصفة شتوية كبرى محتملة

وأشار خبراء الأرصاد الجوية، حديثهم لشبكة «إن بي سي نيوز» إلى أنه من المتوقع أن يؤثر الطقس غير المستقر على 7 ملايين شخص في منطقة دالاس-فورت وورث، كما من المتوقع هطول الأمطار والثلوج هذا الأسبوع.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، إن هطول الأمطار الغزيرة فوق المنطقة من شأنه أن يحمل فرصة لتساقط الثلوج على أجزاء من كولورادو وكانساس ونبراسكا وجنوب داكوتا ووايومنغ بعد خروجه من شمال غرب المحيط الهادئ.

وتابع المركز في أحدث توقعاته: «سيؤدي هذا إلى انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار باردة من وادي أوهايو إلى الساحل الشرقي وتراكم الثلوج في وقت مبكر من الموسم في جبال الأبلاش الوسطى والمناطق المرتفعة في شمال شرق البلاد الداخلي».

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية الأمريكية أن عاصفة شتوية كبرى محتملة قد تتطور وتدور عبر مناطق وسط المحيط الأطلسي وجنوب نيو إنجلاند، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بمقدار 10 درجات وإنتاج الأمطار وتراكم بعض الثلوج يومي الأربعاء والخميس.