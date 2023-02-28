«لوس أنجلوس تايمز»: كاليفورنيا تقترب من عام ثلجي قياسي بعد عاصفة شتوية

تعرضت ولاية كاليفورنيا، أمس لعاصفة شتوية أخرى، زادت من الطقس البارد الممطر بشكل غير عادي، وقال خبراء طقس أمريكيون إنها ربما تصبح إحدى أكثر المناطق التي يتساقط فيها الثلوج في الولايات المتحدة، وبحسب صحيفة «لوس انجلوس تايمز»، الأمريكية، من المتوقع أن تجلب العاصفة الشتوية الجديدة مزيدًا من الأمطار والثلوج عبر الولاية حتى يوم غد، على الرغم من أن خبراء الأرصاد يقولون إنه ليس من المتوقع أن تكون تلك الأمطار استثنائية مثل التي سبقتها، وأدت إلى تساقط الثلوج على ارتفاعات منخفضة بشكل غير عادي في جميع مناطق الولاية

الطقس الأخير في كاليفورنيا يشير إلى عواصف شديدة الرطوبة

وتابعت الصحيفة أن الطقس الأخير في كاليفورنيا ربما يشير إلى نمط من العواصف الشديدة الرطوبة على مدى الأسابيع المقبلة، والتي من المتوقع أن تزيد من تراكم الجليد بشكل كبير في مناطق جبال سييرا، ما يعد شيئا مفيدا، وبخاصة بعد مرور عام، كان الأكثر جفافاً في كاليفورنيا على الإطلاق، ونقلت الصحيفة عن دانيال سوين عالم المناخ بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: «بالنظر إلى التوقعات الخاصة باستمرار الظروف الجوية النشطة والباردة والثلجية خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل، فمن المحتمل أن ينتهي بنا المطاف إلى أن يكون هذا العام هو أحد أكبر عامين ثلجيين مسجلين في أجزاء من الولاية ، وبغض النظر عن ذلك، سننهي هذا العام بثلوج كثيفة في جبال سييرا».

الثلوج ستتزايد في كاليفورنيا خلال أيام

وأوضحت الصحيفة أن الثلوج التي قد تؤثر على إمدادات المياه في كاليفورنيا، لا تزال أكثر بكثير من المتوسط لهذا الوقت من العام، ومع تحذيرات من عاصفة ثلجية عبر جبال سييرا غدا الأربعاء، قال سوين إن كثافة الثلوج من المحتمل أن تزايد في الأيام وربما الأسابيع المقبلة