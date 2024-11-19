«الثقافة»: فتح باب التقدم لدورة الدراسات السينمائية الحرة اليوم

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فتح باب التقدم لدورة الدراسات السينمائية الحرة، والتي تتضمن (سيناريو - وتصوير - ومونتاج - وإخراج - وديكور)، على أن يبدأ التقدم للمشاركة اعتبارا من اليوم 19 نوفمبر 2024.

الاشتراك في دورة الدراسات السينمائية

وأوضح قصر ثقافة السينما في بيان، أنه يجرى استلام الاشتراكات اعتبارا من 19 نوفمبر، علما بأن قيمة اشتراكات الدورة 1500 جنيه للطالب يدفع منها مقدما 500 جنيه، عند التقديم والباقي مع بداية الدورة، على أن يكون الاشتراك بالحجز من مقر قصر السينما بجاردن سيتي.

ويحاضر خلال الدورة نخبة من السينمائيين المتخصصين، مثل:- الدكتور أشرف محمد، والدكتور مختار يونس، والدكتور مروة عزب، الدكتورحسين بكر، والدكتور يسري المناديلي,

وكان قصر الثقافة السينما قد أعلن مؤخرا مواعيد عرض فيلم «الهوى سلطان» للفنانة منة شلبي في القصر، ضمن مشروع «سينما الشعب»، وحيث يعرض في حفلات 10 صباحا، 3 عصرا، 8 مساء، 12 منتصف الليل، وحدد قيمة التذكرة بـ40 جنيها.