مواعيد حفلات فيلم «الهوى سلطان» في قصر السينما

حددت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، مواعيد حفلات عرض فيلم «الهوى سلطان» للفنانة منة شلبي في قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، ضمن مشروع وزارة الثقافة «سينما الشعب» الذي تنفذه الوزارة في مواقعها الثقافية التابعة لقصور الثقافة.

وأوضح مصدر مسؤول في قصور الثقافة، أن حفلات فيلم «الهوى سلطان» ستكون في مواعيد الفيلم 10 صباحا، 3 عصرا، 8 مساء، 12 منتصف الليل، سعر التذكرة 40 فقط، على أن يكون سعر التذكرة 20 جنيها في الحفلة الصباحية من الأحد إلى الخميس.

فيلم الهوى سلطان يحقق نجاحا كبيرا

ويحقق فيلم الهوى سلطان نجاحا كبيرا، واحتل المرتبة الأولى بين الأفلام المنافسة بدور العرض بعد أيام من طرحه بدور العرض السينمائية؛ إذ يقبل الجمهور على حضوره بشكل كبير.

أحداث فيلم الهوى سلطان

تدور أحداث فيلم «الهوى سلطان» في قالب رومانسي، حول قصة حب تجمع علي وسارة؛ إذ نشأت بينهما علاقة حب غير متوقعة، وتتعرض علاقتهما لسلسلة من المفاجآت التي تغيّر مسار حياتهما.

فيلم «الهوى سلطان» تأليف وإخراج هبة يسري، وبطولة منة شلبي وأحمد داود، وسوسن بدر، وأحمد خالد صالح، ومجموعة من ضيوف الشرف بينهم فدوى عابد، وخالد كمال ونورين أبو سعدة.