محافظ دمياط: تنظيم سوق اليوم الواحد في كل مركز لتسهيل وصول المنتجات إلى المستهلك

أعلن الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بدء إعداد دراسة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن، لإقامة سوق اليوم الواحد للخضراوات والفاكهة في كل مركز ومدينة، تأتي هذه المبادرة تلبية لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بهدف خلق نقطة ربط مباشرة بين المزارعين والمستهلكين، دون الحاجة لوجود وسطاء.

سوق اليوم الواحد من المزارع إلى المستهلك

وأوضح الشهابي، في بيان صحفي، أن سوق اليوم الواحد سيكون أسبوعي وسيعمل على تسهيل وصول المنتجات الزراعية من المزارعين مباشرة إلى المستهلكين، ما يساهم في تخفيض تكلفة السلع وتحقيق أسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار إلى أن إنشاء هذه الأسواق الدورية سيخفف من الأعباء المالية عن كاهل الأسر، ويوفر فرصًا اقتصادية للمزارعين المحليين، يخلق نوعا من التوازن بين العرض والطلب في المنتجات الزراعية داخل كل منطقة.

تطبيق سوق اليوم الواحد في 4 محافظات

وبدأ تطبيق فكرة سوق اليوم الواحد في عدة محافظات منها: القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنوفية، وتعلن باقي المحافظات تباعا عن إقامة السوق تنفيذا لدعوة رئيس الوزراء للتوسع في إقامة مثل هذه الأسواق مما يساهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، ويوفر مكان دائم للمزارعين لعرض منتجاتهم بجودة عالية وأسعار تنافسية، مما يساعد في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ويشجع على الإنتاج الزراعي المستدام.