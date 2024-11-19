وزيرة التنمية المحلية تعرض سياسات التصدي لمخالفات البناء أمام «النواب»

يستمع مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد قليل، إلى بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، ومن المقرر أن يستكمل المجلس أيضا مناقشة قانون لجوء الأجانب.

سياسات التصدي لمخالفات البناء

وتعرض وزيرة التنمية المحلية أمام النواب سياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.

يتضمن البيان عرض استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.

مواصلة مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب

كما تشهد الجلسة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج «تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع» بين حكومتي مصر وإيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.

ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون لجوء الأجانب والمقدم من الحكومة، وكذلك مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.