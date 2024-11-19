محافظ القاهرة: افتتاح مجمع حرفي للجلود.. وخطة لتشغيل الأسواق المغلقة

قال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إنه جار الاتفاق مع اتحاد الصناعات لتوطين بعض الصناعات والعمل على تشغيل الأسواق المغلقة، لافتا إلى أنه جرت إقامة عدد من الأسواق خلال السنوات الماضية لكنها مغلقة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مجمع حرفي للجلود بالتعاون مع اتحاد الصناعات بمدينة الأمل (عزبة الهجانة سابقا).

خطة لتشغيل الأسواق المغلقة

ونوه محافظ القاهرة إلى الاتفاق مع اتحاد الصناعات لتشغيل الأسواق المغلقة.. وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ ورؤساء الأحياء ووكلاء المديريات لبحث المشروعات والملفات.

سوق 15 مايو جاهز للتشغيل بعد تطويره

أشار محافظ القاهرة إلى أن سوق 15 مايو جنوب القاهرة جاهز للتشغيل بعد تطويره، وسيجري الاتفاق مع اتحاد الصناعات على التشغيل.

وقال إن المحافظة تحتاج إلى بناء من 20 إلى 30 مدرسة سنويا لتلبية احتياجات المحافظة وتغطية الزيادة السكانية وعدد الطلاب.

2 مليون طالب في محافظة القاهرة

ودعا رؤساء الأحياء إلى توفير قطع أراضي تمهيدا لتسليمها لهيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدارس عليها لمواجهة التكدس في المدارس خاصة أن هناك نحو 2 مليون طالب في العاصمة، بمختلف المراحل الدراسية، والأعداد في تزايد.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء وهيئة النظافة متابعة تنفيذ قرار عدم قطع الأشجار أو التقليم الجائر لها للحفاظ على البيئة، واتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين، مؤكدا أنه سيجري افتتاح عدد من الحدائق لتكون متنفسا للمواطنين.

مبادرة 100 مليون شجرة لزيادة المساحات الخضراء

أوضح أن المحافظة تشارك في مبادرة 100 مليون شجرة لزيادة المساحات الخضراء على مستوى القاهرة وتشجير الشوارع والمياديين والمحاور ومناطق متنوعة.